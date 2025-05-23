Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5525 выпускников Ростовской области сдали ЕГЭ по трем предметам

ЕГЭ по истории, литературе и химии написали выпускники в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

23 мая в Ростовской области 5525 выпускников написали ЕГЭ по истории, литературе и химии. Результаты прошедших испытаний будут известны не позднее 9 июня, сообщают в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Уже на следующей неделе, 27 мая, в регионе будут сдавать математику, а 30 мая — русский язык, это обязательные предметы для выпускников 2025 года.

К слову, всего для проведения госэкзаменов на Дону оборудовали 157 пунктов. За ходом ЕГЭ следят общественные наблюдатели, работники регионального и федерального ситуационных центров.

— Привлекли более 7 тысяч человек, все они прошли обучение и имеют соответствующие сертификаты, — рассказала министр образования Ростовской области Тамара Шевченко.

Напомним, в Ростовской области на сдачу ЕГЭ зарегистрировались более 16,8 тысячи человек, из которых 15,8 тысячи — выпускники этого года. Основной экзаменационный период продлится до 4 июля.