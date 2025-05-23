Член ОП РФ Гаспарян призвал россиян не глумиться над мошенниками по телефону

Важно понимать, что телефонные мошенники воспринимают любого, кто ответил на звонок, как источник данных. Даже если человек не поддался на уловку, но при этом какое-то время разговаривал с аферистами, у них теперь есть не только номер жертвы, но и запись ее голоса. А с учетом развития технологии голосовых дипфейков буквально пары предложений может быть достаточно, чтобы через какое-то время ваш голос позвонил вашим близким и попросил деньги под разными предлогами. Эксперты предупреждают: с мошенничеством на базе дипфейков может столкнуться половина россиян уже к концу 2025 года.