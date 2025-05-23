Бохо или вестерн: как выбрать наряд на выпускной в 2025 году

Аналитики подсчитали, что в 2025 году россияне в среднем потратят на наряды для последнего звонка и выпускного вечера 9,5 тысячи рублей (для образа девушек) и 10,7 тысячи рублей (для молодых людей). Многие предпочитают готовиться к выпускному балу заранее, но некоторые выпускники озадачиваются этим вопросом лишь за несколько недель, а то и дней до мероприятия. Как выбрать образ на выпускной в 2025 году, что сейчас в тренде и какие фасоны будут актуальны, «Вечерней Москве» рассказал стилист, фешен-блогер Михаил Ковшов.