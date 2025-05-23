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Бохо или вестерн: как выбрать наряд на выпускной в 2025 году

Аналитики подсчитали, что в 2025 году россияне в среднем потратят на наряды для последнего звонка и выпускного вечера 9,5 тысячи рублей (для образа девушек) и 10,7 тысячи рублей (для молодых людей). Многие предпочитают готовиться к выпускному балу заранее, но некоторые выпускники озадачиваются этим вопросом лишь за несколько недель, а то и дней до мероприятия. Как выбрать образ на выпускной в 2025 году, что сейчас в тренде и какие фасоны будут актуальны, «Вечерней Москве» рассказал стилист, фешен-блогер Михаил Ковшов.

Аналитики подсчитали, что в 2025 году россияне в среднем потратят на наряды для последнего звонка и выпускного вечера 9,5 тысячи рублей (для образа девушек) и 10,7 тысячи рублей (для молодых людей). Многие предпочитают готовиться к выпускному балу заранее, но некоторые выпускники озадачиваются этим вопросом лишь за несколько недель, а то и дней до мероприятия. Как выбрать образ на выпускной в 2025 году, что сейчас в тренде и какие фасоны будут актуальны, «Вечерней Москве» рассказал стилист, фешен-блогер Михаил Ковшов.

Наряд не для единственного выхода.

Эксперт отметил, что слишком нарядные платья и наряды, которые пригодятся только на один выход, а после будут лишь пылиться в шкафу, уже давно утратили свою актуальность.

— Стоит подумать о том, что в этом наряде девушке придется провести весь вечер и ей должно быть комфортно, удобно. Нужно обратить внимание на платья, которые могли бы послужить и после выпускного — такие, которые не осядут в гардеробе, а будут использоваться еще и еще, — посоветовал стилист.

Отталкиваясь от собственных предпочтений, выпускница может обратить внимание на:

лаконичные, симметричные платья;платья-комбинации;платья с вырезами и разрезами.

— К тому же на выпускной можно выбрать не только платье, но и какие-то комплекты, например, костюмный вариант. Можно выбрать интересный жакет, какой-нибудь необычный и интересный корсет. Или «разбавить» костюм шелковым топом. Это может быть сочетание шелковых брюк, расшитых кристаллами, и корсета, — рекомендует фешен-блогер.

По его словам, актуальны будут и следующие веяния:

баски в духе 60-х;шелковые юбки и интересные акцентные блузы;стиль бохо;стиль вестерн.

— Это такие варианты, которые мы могли бы комбинировать в дальнейшем. Например, сложную блузу из этого вечернего образа можно интегрировать в свой повседневный образ — например, в сочетании с джинсами, — добавил собеседник «ВМ».

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Главное в образе — чтобы он был удобным. Не стоит забывать и о том, что если вечер будет долгим, то в наряде должно быть удобно передвигаться и справлять естественные потребности. Мода сейчас направлена на то, чтобы образы были универсальными и их можно было использовать и после праздничного мероприятия.

Аксессуары.

Что касается аксессуаров, то стоит оттолкнуться от фасона выбранного наряда. Например, если выпускница выбрала лаконичное платье, то в ее образ стоит добавить акценты, например:

крупное ожерелье;акцентные босоножки, слингбэки;воланы и кружева в стиле бохо;вечернюю сумку из сатина или расшитую камнями;необычные аксессуары в стиле вестерн — например, ковбойскую шляпу.

— Если девушка любит добавлять гранж в свой образ, то она может сочетать легкое струящееся платье и грубые высокие сапоги. Я за то, чтобы использовать такую обувь не только осенью и зимой, но и с легкими весенними или летними нарядами, — рассказал Ковшов.

Стилист напомнил, что главное в образе — чтобы наряд был близок по духу его носительнице, чтобы он был для нее комфортным. Он рекомендует ориентироваться на свои предпочтения.

— Сейчас мода дает возможность самовыражаться, актуально практически все. Нет такого, что чего-то носить нельзя, а что-то носить можно — можно все. Это самовыражение, это твой внутренний мир, который ты можешь транслировать в одежде. Поэтому все границы стираются: максимально раскрываем свою харизму, используем потенциал, благодаря одежде демонстрируем то, что мы любим и как мы раскрываем себя, — советует фешен-блогер.

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По его словам, выпускной вечер — это тот самый случай, когда можно «покреативить» и проявить себя, отпраздновать это важное событие. И потом, листая фотографии с мероприятия спустя 10 лет, думать о том, что удалось интересно подойти к своему образу, а не позировать в устаревшем и неактуальном платье, заключил Ковшов.

Чтобы всегда оставаться неотразимой, важно тщательно следить за своим гардеробом и время от времени проводить в нем ревизию, избавляясь от лишних вещей. Как это сделать, «Вечерней Москве» рассказала стилист и дизайнер Лилия Фаттахова.