Волейбольная «Нова» из Самарской области рассталась с Кулыгиным и Ананьевым

Первый присоединился к местному клубу в июне прошлого года (перебрался из ВК «Югра-Самотлор»). А второй уже выступал за команду из 63-го региона в сезонах 2014−2015 и 2017−2018. Вернулся в тот же период (был в петербургском «Зените»).