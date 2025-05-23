Волейбольная «Нова» из Самарской области рассталась с Кулыгиным и Ананьевым

Клуб сообщил об изменениях в составе 23 мая в своем телеграм-канале.
Волейбольная «Нова» попрощалась с центральными блокирующими Михаилом Кулыгиным и Андреем Ананьевым. Оба игрока продолжат карьеру в других коллективах.
Первый присоединился к местному клубу в июне прошлого года (перебрался из ВК «Югра-Самотлор»). А второй уже выступал за команду из 63-го региона в сезонах 2014−2015 и 2017−2018. Вернулся в тот же период (был в петербургском «Зените»).
До этого писали, что «Нова» хотела расстаться с тренером Олегом Согриным.
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