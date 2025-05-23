Седло вместо кресла: авиакомпании рассматривают введение на рейсах стоячих мест

Они позволяют пассажирам частично опираться на мягкую поверхность, но не предназначены для полноценного сидения. По форме напоминают конское седло и предназначены для максимально плотной компоновки салона. В обновленной версии производитель использовал более мягкую обивку и усовершенствовал систему креплений — теперь каждое кресло фиксируется не только к полу, но и к потолку самолета, что значительно повышает устойчивость конструкции.