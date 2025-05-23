Седло вместо кресла: авиакомпании рассматривают введение на рейсах стоячих мест

Бюджетные авиаперевозчики рассматривают возможность оснащения салонов стоячими местами уже с 2026 года. Специальные полустоячие кресла велосипедного типа разработала компания Aviointeriors.
Они позволяют пассажирам частично опираться на мягкую поверхность, но не предназначены для полноценного сидения. По форме напоминают конское седло и предназначены для максимально плотной компоновки салона. В обновленной версии производитель использовал более мягкую обивку и усовершенствовал систему креплений — теперь каждое кресло фиксируется не только к полу, но и к потолку самолета, что значительно повышает устойчивость конструкции.
Новую конструкцию кресел впервые представили на выставке в Гамбурге еще в 2018 году. По заявлению производителя, такие места могут увеличить пассажировместимость самолетов и значительно снизить стоимость билетов, благодаря минимальным затратам на обслуживание.
Однако ни авиакомпании, ни производитель пока не подтверждают заключение конкретных контрактов. Идею озвучила компания Ryanair еще в 2012 году, когда ее глава выражал заинтересованность в подобной инновации. Тогда предложение вызвало волну критики в соцсетях и не было реализовано. Сейчас, спустя десятилетие, авиаперевозчики вновь рассматривают этот спорный вариант для дальнейшего сокращения издержек.