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Посольство США в Кишиневе приостанавливает выдачу виз гражданам Молдовы: Рассказываем, по какой причине

Посольство США в Республике Молдова переходит на новую систему записи на приём для получения визы.

Источник: Комсомольская правда

Посольство США в Молдове временно приостановит оказание ряда услуг молдавским гражданам.

Посольство США в Республике Молдова переходит на новую систему записи на приём для получения визы с обновлёнными функциями кибербезопасности и расширенными возможностями обслуживания клиентов.

В связи с этим, в течение переходного периода — с 17:00 26 мая до 23:59 29 мая — заявители на визу в Молдове не смогут:

Записаться на приём, перенести или отменить запись;

Генерировать квитанции для оплаты визовых сборов;

Запросить об ускоренном приёме;

Связаться с оператором колл-центра.

С 30 мая все услуги будут возобновлены, и заявители на визу получат полный доступ новой системе. Для получения дополнительной информации и просмотра часто задаваемых вопросов можно посетить страницу посольства: md.usembassy.gov/visas.

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