«Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать». Лукашенко сказал о новых мерах поддержки многодетных и других семей в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что в Беларуси рассматривают новые меры поддержки для многодетных и других семей для повышения рождаемости, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, глава Беларуси заявил, что белоруски не хотят рожать, из-за чего в стране необходимы новые меры поддержки для демографического рывка.
— Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей — не только жилье, — проанонсировал белорусский лидер.
Лукашенко заметил, что ранее считалось, что если в стране построят жилье, то «все побегут рожать», однако ничего подобного не случилось.
— Ну не все, есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже, стоптались мужики… После нашего поколения мужиков уже нет. Как зерно отыскиваем, — посетовал белорусский президент.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал о развитии под производство социальной инфраструктуры. Но и предостерег о того, чтобы не было в городах лишних людей, так как в противном случае можно «оголить деревню».
— Арендное жилье под производство — это новая инвестиционная программа, чтобы министр с премьер-министром это запланировали. Тогда будет толк в стране, — заключил президент.
Также Александр Лукашенко сказал, как получить небывалый урожай картошки.
Еще лидер республики озвучил золотой стандарт развития регионов.
И также глава Беларуси сказал, что построят в Любани, как и в Островце, где есть АЭС.