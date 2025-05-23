«Сепсис или даже ампутация»: врач предупредил о рисках осложнений у Киркорова

Он отметил, что сахарный диабет относят к общему воспалительному ответу организма. Это заболевание не только повышает уровень сахара в крови, но и может вызвать воспаление во всем организме. Это приводит к тому, что любая инфекция у такого пациента может развиваться очень бурно.