«Сепсис или даже ампутация»: врач предупредил о рисках осложнений у Киркорова

Последствия для здоровья у певца Филиппа Киркорова, который находится под наблюдением врачей из-за ожога, полученного во время выступления, могут быть очень серьезными. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
— При таких сильных ожогах, как у Киркорова, и наличии сахарного диабета в самом тяжелом случае может дойти до ампутации руки. Если начнется нагноение, может развиться даже сепсис. Инфекция выйдет за горизонт нормального значения и спровоцирует очень тяжелые осложнения, — пояснил специалист.
Он отметил, что сахарный диабет относят к общему воспалительному ответу организма. Это заболевание не только повышает уровень сахара в крови, но и может вызвать воспаление во всем организме. Это приводит к тому, что любая инфекция у такого пациента может развиваться очень бурно.
Кондрахин добавил, что высокое содержание сахара в крови — это лакомая среда для обитания большого количества микроорганизмов.
— Чем выше сахар, там больше проблем может возникнуть со здоровьем при ранениях и ожогах. Поэтому таким пациентам назначают антибиотикотерапию, чтобы ускорить процесс восстановления организма. Также используют специальные современные материалы, которыми закрывают рану, чтобы ограничить ее от внешней среды и позволить ей спокойно заживать. Если пациент выполняет все назначения врачей, то страшных последствий можно избежать, — подытожил Кондрахин.
23 мая стало известно, что Филиппа Киркорова госпитализировали в Москве, он находится в отделении экстренной хирургии частной клиники. У певца затянулся процесс заживления ожога, который он получил на одном из своих выступлений.