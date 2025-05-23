Чатботы, помощники и опасения: как Самарская область живёт с ИИ

Опрос, проведённый «СоциоЛайф» при участии агентства «360 градусов», показал, что искусственный интеллект уже занял прочное место в жизни россиян, в том числе в Самарской области. Однако вместе с этим приходят и страхи: как за будущее профессий, так и за влияние технологий на общество и личную жизнь.