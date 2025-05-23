Чатботы, помощники и опасения: как Самарская область живёт с ИИ

В марте 2025 года исследовательское сообщество «СоциоЛайф» провело опрос среди населения России, чтобы выяснить, насколько активно жители пользуются технологиями искусственного интеллекта и какие угрозы, связанные с их развитием, кажутся им наиболее серьёзными.
В исследовании приняли участие 1700 респондентов из разных регионов страны, включая жителей Самары и Тольятти. Проект реализован при участии самарского маркетингового агентства «360 градусов», входящего в состав «СоциоЛайф» — профессионального сообщества руководителей региональных и федеральных исследовательских компаний.
ИИ в повседневной жизни: от Алисы до ChatGPT.
Выяснилось, что самыми популярными ИИ-инструментами среди россиян остаются голосовые помощники. На первом месте — «Алиса» от Яндекса, которую используют 42% респондентов. Её функциональность и интеграция в смартфоны делают её особенно востребованной.
На втором месте — функция автоподсказок при наборе текста (21%). Нейросети Яндекса, включая ЯндексGPT и Яндекс. Нейросеть, используют 18%, тогда как ChatGPT от OpenAI — 15%. Остальные упомянутые технологии, такие как DeepSeek и GigaChat от Сбера, пока набрали не более 2−4% пользователей.
Примечательно, что треть опрошенных (33%) заявили, что не используют никаких ИИ-сервисов вовсе.
Опасения и недоверие: чего боятся россияне.
Несмотря на широкое проникновение ИИ в повседневную жизнь, отношение к нему нельзя назвать безоговорочно положительным. У значительной части населения развитие технологий вызывает тревогу.
Наибольшее беспокойство связано с возможной деградацией уровня интеллекта у людей, особенно среди детей. Эту угрозу отметили 54% участников опроса. Практически одинаковое количество респондентов (по 45%) выразили опасения по поводу потери рабочих мест из-за автоматизации и возможных угроз кибербезопасности — от утечек данных до взломов.
Среди других частых опасений — манипуляции общественным мнением через фейки (37%), потеря приватности (33%) и зависимость общества от технологий (32%). Также 31% респондентов признались, что боятся потери контроля над ИИ в случае его неконтролируемого развития.
Лишь 6% опрошенных заявили, что не видят в развитии искусственного интеллекта никаких угроз.
Вывод: ИИ уже рядом, но доверие не безусловно.
Опрос, проведённый «СоциоЛайф» при участии агентства «360 градусов», показал, что искусственный интеллект уже занял прочное место в жизни россиян, в том числе в Самарской области. Однако вместе с этим приходят и страхи: как за будущее профессий, так и за влияние технологий на общество и личную жизнь.
Для устойчивого и безопасного развития ИИ в стране важно учитывать не только технологические возможности, но и общественное мнение. Пока же россияне продолжают балансировать между удобством и настороженностью, всё чаще задаваясь вопросом: кто кого — мы или ИИ?
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