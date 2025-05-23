В Москве прошла международная научная конференция о влиянии ВОВ на жизнь евреев

22−25 мая 2025 года евреи всего мира отмечают День Спасения и Освобождения и читают молитвы, в которых благодарят Всевышнего и солдат армий стран-союзников за спасение евреев Европы. После внесения даты 26 Ияра в религиозный еврейский календарь была установлена специальная церемония — зажигаются три свечи: во славу Всевышнего, в честь солдат-освободителей и в память о погибших. Звучат поминальные молитвы и молитвы благодарности за спасение. Главная молитва прошла у основной святыни иудаизма — Стены Плача в Иерусалиме, также там состоялось шествие «Бессмертного полка», участники которого пришли с портретами своих родственников и близких-участников Великой Отечественной войны. День Спасения и Освобождения был учрежден как религиозное продолжение Дня Победы 9 Мая, как день благодарности еврейского народа Красной армии и другим армиям антигитлеровской коалиции за спасение и освобождение от нацизма.