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В Калининградской области экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 провели стрельбы

Тренировки прошли на авиационном полигоне.

Источник: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 провели стрельбы. В рамках учений были уничтожены укрепления, опорные пункты и скопления живой силы условного противника.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, Удары наносили поодиночке и в составе пар с применением авиационных ракет «С-8».

Особое внимание уделялось полетам на малых высотах с обходом сложных участков рельефа местности, отработке скрытного перемещения, уходу от обнаружения средствами ПВО противника.

Всего проведено 20 вылетов на практическое применение пушечного вооружения боевых машин.