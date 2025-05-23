В Калининградской области экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 провели стрельбы. В рамках учений были уничтожены укрепления, опорные пункты и скопления живой силы условного противника.
Как сообщает пресс-служба Балтфлота, Удары наносили поодиночке и в составе пар с применением авиационных ракет «С-8».
Особое внимание уделялось полетам на малых высотах с обходом сложных участков рельефа местности, отработке скрытного перемещения, уходу от обнаружения средствами ПВО противника.
Всего проведено 20 вылетов на практическое применение пушечного вооружения боевых машин.