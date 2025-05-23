В Иркутске с бизнесмена взыскали 24 миллиона за незаконную рекламу

— Эта победа в суде — не единичный случай, — пояснила заместитель мэра Татьяна Макарычева. — Только в конце апреля мы взыскали еще 3,7 миллиона рублей с другого нарушителя, а сейчас рассматривается аналогичное дело. Все эти средства пойдут на важные социальные программы города.