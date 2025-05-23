В Иркутске с бизнесмена взыскали 24 миллиона за незаконную рекламу

В Иркутске завершилось почти двухлетнее судебное разбирательство с предпринимателем, который годами размещал рекламные конструкции без разрешения. Как сообщили КП-Иркутск в администрации, арбитражный суд Новосибирска постановил взыскать в городской бюджет более 24 миллионов рублей — эту сумму бизнесмен задолжал за незаконное использование муниципальной территории.
Конфликт начался с того, что комитет по экономике обнаружил нарушения. Несмотря на демонтаж конструкций в 2022—2023 годах, предпринимателю пришлось компенсировать весь период незаконного использования городской земли.
— Эта победа в суде — не единичный случай, — пояснила заместитель мэра Татьяна Макарычева. — Только в конце апреля мы взыскали еще 3,7 миллиона рублей с другого нарушителя, а сейчас рассматривается аналогичное дело. Все эти средства пойдут на важные социальные программы города.
Напомним, установка рекламы строго регламентирована законом. За самовольное размещение конструкций предусмотрен не только их принудительный демонтаж, но и серьезная финансовая ответственность — возмещение ущерба бюджету за весь период незаконного использования территории.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что иностранца посадили за решетку за вывоз леса стоимостью более 700 млн.