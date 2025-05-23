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В Таганроге проведут молебен о сдаче ЕГЭ

Молебен о сдаче ЕГЭ проведут в храме Святителя Николая в Таганроге.

В воскресенье, 25 мая, в храме Святителя Николая в Таганроге планируют провести молебен перед сдачей ЕГЭ. Начало в 11 часов. Об этом сообщили в чате воскресной школы храма в Telegram.

Напомним, 23 мая донские выпускники уже написали ЕГЭ по истории, литературе и химии. Уже на следующей неделе, 27 мая, в регионе будут сдавать математику, а 30 мая — русский язык, это обязательные предметы.

Основной экзаменационный период продлится до 4 июля. Предусмотрены также дни пересдач — 3 и 4 июля. Ранее сообщалось, что в период сдачи госэкзаменов будут усилены меры безопасности.

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