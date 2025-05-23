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Главные новости недели с 19 по 23 мая 2025 года

Итоги недели с 19 по 23 мая 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 19 по 23 мая 2025 года.

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Источник: Reuters

19 мая президенты России и США провели телефонный разговор после встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. Путин назвал беседу откровенной и полезной, подчеркнув готовность к компромиссам и продолжению диалога.

Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными

Источник: РИА "Новости"

23 мая из украинского плена вернулись 270 российских военных и 120 гражданских, включая жителей Курской области. Взамен переданы 270 пленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило Минобороны РФ.

Путин посетил Курскую область впервые после ее освобождения

Источник: Пресс-служба Президента России

20 мая президент РФ посетил Курскую область впервые после ее освобождения от ВСУ. Он провел совещание, осмотрел АЭС и поручил увеличить группировку разминирования, помочь пострадавшим жителям, создать музей и особую экономическую зону.

Умер хореограф Юрий Григорович

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На 99-м году жизни умер выдающийся балетмейстер Юрий Григорович. Церемония прощания с ним состоялась в Большом театре. Григорович прославился работами в Большом театре, где поставил «Щелкунчика», «Каменный цветок» и «Ивана Грозного».

В Испании убили экс-замглавы администрации Януковича

Источник: Reuters

В Посуэло-де-Аларкон застрелили 52-летнего Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Януковича. По сообщениям СМИ, у убийцы были сообщники.