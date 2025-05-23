Главные новости недели с 19 по 23 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 19 по 23 мая 2025 года.
Путин провел телефонный разговор с Трампом
19 мая президенты России и США провели телефонный разговор после встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле. Путин назвал беседу откровенной и полезной, подчеркнув готовность к компромиссам и продолжению диалога.
Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными
23 мая из украинского плена вернулись 270 российских военных и 120 гражданских, включая жителей Курской области. Взамен переданы 270 пленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило Минобороны РФ.
Путин посетил Курскую область впервые после ее освобождения
20 мая президент РФ посетил Курскую область впервые после ее освобождения от ВСУ. Он провел совещание, осмотрел АЭС и поручил увеличить группировку разминирования, помочь пострадавшим жителям, создать музей и особую экономическую зону.
Умер хореограф Юрий Григорович
На 99-м году жизни умер выдающийся балетмейстер Юрий Григорович. Церемония прощания с ним состоялась в Большом театре. Григорович прославился работами в Большом театре, где поставил «Щелкунчика», «Каменный цветок» и «Ивана Грозного».
В Испании убили экс-замглавы администрации Януковича
В Посуэло-де-Аларкон застрелили 52-летнего Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Януковича. По сообщениям СМИ, у убийцы были сообщники.