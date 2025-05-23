Заморозки и похолодание идут в Башкирию

В субботу, 24 мая, местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, а также умеренный северный ветер. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+7 градусов, на почве и в воздухе могут быть заморозки до −2. Днем температура прогреется до +13…+18 градусов.