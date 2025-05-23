Заморозки и похолодание идут в Башкирию

В Башкирии станет холоднее. Из-за арктического антициклона ударят заморозки.
В субботу, 24 мая, местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, а также умеренный северный ветер. Ночью столбики термометров опустятся до +2…+7 градусов, на почве и в воздухе могут быть заморозки до −2. Днем температура прогреется до +13…+18 градусов.
В воскресенье, 25 мая, осадков не предвидится, а характер погоды не изменится.
— Температура воздуха ночью в конце недели будет +2,+7°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −2°, днем +15,+20°, — заключили в Башгидрометцентре.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.