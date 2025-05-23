Межотраслевой мониторинговый центр ФПБ за первый день работы принял более 60 обращений

Немало тематических вопросов обусловлено сезонностью. «Например, сейчас начинается горячая пора отпусков. В связи с этим люди поднимают вопросы возможности предоставления отпуска вне графика, были жалобы и на то, что наниматель не отпускает работника в отпуск согласно графику. Звучали и вопросы о возможности заменить путевку в санаторий на материальную выплату. Есть и обращения от работников сельхозорганизаций — по оплате труда, условиям работы. Ожидаем, что таких вопросов может быть больше, учитывая этапы сельскохозяйственных работ. Поэтому мониторинговый центр планирует проводить и дни тематических консультаций — по охране труда, оздоровлению, распределению молодых специалистов и другие. Также в планах привлекать к работе центра профсоюзных специалистов, которые отвечают за определенное направление», — дополнили в ФПБ.