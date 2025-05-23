Межотраслевой мониторинговый центр ФПБ за первый день работы принял более 60 обращений

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За первый день работы Межотраслевого мониторингового центра поступило свыше 60 обращений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов.
Накануне Федерация профсоюзов запустила работу Межотраслевого мониторингового центра, задача которого — помогать работникам в решении трудовых вопросов. Как показал первый день работы центра, это востребованная и нужная форма взаимодействия.
Так, в большинстве случаев людям необходима была юридическая консультация. Работников интересовали вопросы продления и расторжения контрактов, порядка предоставления компенсаций за работу во вредных условиях, за неиспользованный отпуск, компенсаций на оздоровление. Немало вопросов касалось определения и формирования заработной платы, в том числе при установлении ненормированного рабочего дня. К слову, обращения поступали практически со всех регионов страны.
«Мы видим, что у людей есть запрос на быстрые консультации. В некоторых случаях — чтобы убедиться в правомерности действий нанимателя. В других — чтобы уточнить свои права и гарантии. Там, где вопросы касались непосредственно разъяснения норм трудового законодательства, разъяснения даны оперативно. Но есть и случаи, которые требуют более детального разбора вопроса. При необходимости профсоюзные специалисты посетят организации, изучат локальные документы, проведут переговоры с нанимателем для содействия в разрешении ситуации», — рассказали в пресс-службе ФПБ.
Немало тематических вопросов обусловлено сезонностью. «Например, сейчас начинается горячая пора отпусков. В связи с этим люди поднимают вопросы возможности предоставления отпуска вне графика, были жалобы и на то, что наниматель не отпускает работника в отпуск согласно графику. Звучали и вопросы о возможности заменить путевку в санаторий на материальную выплату. Есть и обращения от работников сельхозорганизаций — по оплате труда, условиям работы. Ожидаем, что таких вопросов может быть больше, учитывая этапы сельскохозяйственных работ. Поэтому мониторинговый центр планирует проводить и дни тематических консультаций — по охране труда, оздоровлению, распределению молодых специалистов и другие. Также в планах привлекать к работе центра профсоюзных специалистов, которые отвечают за определенное направление», — дополнили в ФПБ.
Единый телефонный номер Межотраслевого мониторингового центра ФПБ — 8−801−100−1111. Звонок бесплатный для абонентов «Белтелекома» и мобильных операторов БеСТ (Life), A1, МТС. Обращения принимаются с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 16.15.-0-