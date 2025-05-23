Эксперт предупредил о том, что некоторые напитки могут испортить результаты ЕГЭ

Перед экзаменами школьникам стоит отказаться от кофе и энергетиков — они могут снизить умственную работоспособность в ответственный момент. Об этом в разговоре с NEWS.ru предупредила терапевт Светлана Малиновская.
— Подростковый организм и без того переживает гормональную перестройку, а дополнительный стресс в виде ЕГЭ создает двойную нагрузку. Кофе и энергетики дают кратковременный эффект бодрости, но затем приводят к вялости и ухудшению когнитивных функций, — пояснила врач.
Специалист рекомендует хорошо выспаться накануне испытания, больше гулять, либо посмотреть любимый фильм — все это поможет снять стресс. При правильной подготовке успех на ЕГЭ гарантирован.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что резкий запах духов может стать неожиданной проблемой во время экзамена.