Столетняя глициния зацвела в Советске

Специалисты приглашают всех любителей природы насладиться красотой старинной глицинии — Вистерии Глицинии китайской. Огромные ветви этого растения обволокли дом № 18 на улице Космонтавта Г. Титова в Советске. В настоящее время уникальное растение украшено очаровательными ароматными соцветиями, источающими приятный виноградный аромат.
В минувшем феврале, по инициативе министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксаны Астаховой, прошла акция по благоустройству природоохранной территории. Добровольцы привели участок в порядок, убрали мусор, обрезали сухие ветви и привели в чистоту прилегающую зону.
По данным регионального Министерства природных ресурсов и экологии, Вистерия Глициния (китайская) — особо редкий интродуцированный вид, завезённый из Китая. Она относится к семейству бобовых и вырастает до 16 метров в высоту. Глициния произрастает в регионе уже около века.