Столетняя глициния зацвела в Советске

По данным регионального Министерства природных ресурсов и экологии, Вистерия Глициния (китайская) — особо редкий интродуцированный вид, завезённый из Китая. Она относится к семейству бобовых и вырастает до 16 метров в высоту. Глициния произрастает в регионе уже около века.