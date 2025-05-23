Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столетняя глициния зацвела в Советске

В Калининградской области благоприятные климатические условия приводят к приятным природным явлениям. В Советске распустилась нежная и ароматная столетняя глициния. Об этом сообщили в Минприроды Калининградской области.

Источник: Минприроды Калининградской области

Специалисты приглашают всех любителей природы насладиться красотой старинной глицинии — Вистерии Глицинии китайской. Огромные ветви этого растения обволокли дом № 18 на улице Космонтавта Г. Титова в Советске. В настоящее время уникальное растение украшено очаровательными ароматными соцветиями, источающими приятный виноградный аромат.

В минувшем феврале, по инициативе министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксаны Астаховой, прошла акция по благоустройству природоохранной территории. Добровольцы привели участок в порядок, убрали мусор, обрезали сухие ветви и привели в чистоту прилегающую зону.

По данным регионального Министерства природных ресурсов и экологии, Вистерия Глициния (китайская) — особо редкий интродуцированный вид, завезённый из Китая. Она относится к семейству бобовых и вырастает до 16 метров в высоту. Глициния произрастает в регионе уже около века.