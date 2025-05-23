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«Белавиа» объявила скидки на рейсы в Дубай

Билеты можно купить по тарифу «Промо» из Минска: от Br576 в одну сторону, от Br1042 — туда-обратно.

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» объявила скидки на прямые и трансферные рейсы в Дубай и обратно по 31 мая. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

Билеты можно купить по тарифу «Промо» из Минска: от Br576 в одну сторону, от Br1042 — туда-обратно.

Также до конца весны — промобилеты со скидкой 50% от тарифа на следующие трансферные направления (как туда, так и обратно): Москва — Минск — Дубай, Санкт-Петербург — Минск — Дубай.

Период путешествия — по 31 мая 2025 года.

Количество билетов ограничено. -0-