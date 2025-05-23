Подросток получил удар током на железной дороге в Краснодаре и выжил

По предварительным данным, 16-летний юноша пытался перебраться через железнодорожный вагон, когда его ударило током. "Подросток получил электротравму, но остался жив — это настоящее чудо. Свидетели происшествия сразу вызвали скорую помощь. Пострадавшего оперативно доставили в ближайшую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.