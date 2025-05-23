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Подросток получил удар током на железной дороге в Краснодаре и выжил

Игра с электричеством: школьник чудом избежал трагедии на железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре подросток чудом остался жив после удара электрическим током на железной дороге. ЧП произошло вечером 21 мая на территории вокзала Краснодар-2. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Кубань».

По предварительным данным, 16-летний юноша пытался перебраться через железнодорожный вагон, когда его ударило током. "Подросток получил электротравму, но остался жив — это настоящее чудо. Свидетели происшествия сразу вызвали скорую помощь. Пострадавшего оперативно доставили в ближайшую больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.

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