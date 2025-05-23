ГД рассмотрит закон о блокировке сайтов по продаже БАДов без госрегистрации

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Госдума может 27 мая на пленарном заседании рассмотреть во втором чтении законопроект о блокировке сайтов по продаже биологически активных добавок (БАДов) без свидетельства о государственной регистрации, следует из документа, опубликованного в думской электронной базе.
Госдума приняла правительственный законопроект в первом чтении в июле 2024 года. Ранее комитет ГД по охране здоровья рекомендовал Думе принять его во втором чтении.
«Направить настоящее решение, текст проекта федерального закона, таблицу поправок, проект постановления Государственной Думы, заключение правового управления аппарата Государственной Думы для включения указанного проекта федерального закона в проект порядка работы Государственной Думы на 27 мая 2025 года для рассмотрения во втором чтении», — сказано в решении профильного комитета.
Согласно доработанному ко второму чтению тексту законопроекта, запрещается распространение информации, содержащей предложение о розничной торговле БАДами, в том числе дистанционным способом, розничная торговля которыми запрещена в соответствии с текстом данного законопроекта. Отмечается, что сайты с данной информацией попадут в реестр запрещенных и будут заблокированы.
Подчеркивается, что в перечень биологически активных добавок будут включены те БАДы, в том числе произведенные в России, отвечающие установленным правительством РФ критериям качества и их эффективности в зависимости от степени влияния на здоровье человека, а также требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.
Также добавляется, что кабмин РФ вправе устанавливать особенности регулирования применения БАДов, а также особенности их регистрации.
Кроме того, Минздрав России совместно с Роспотребнадзором определят перечень БАДов и перечень показаний к их применению. Таким образом, врачи смогут назначать своим пациентам зарегистрированные БАДы, включенные в перечень, при наличии соответствующих медицинских показаний у пациентов.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.