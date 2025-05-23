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Нескольким новорожденным малышам в Ростовской области дали редкие имена

В Ростовской области родились девочки и мальчики с самыми редкими на Дону именами.

Источник: Комсомольская правда

Несколько новорожденных в Ростовской области получили редкие имена, их перечислили в реестре ЗАГС. Обновленный список представили по состоянию на 23 мая 2025 года.

Оказалось, что некоторых девочек родители назвали Мирра, Мехронахон, Маринэ, Хева и Линда, мальчиков — Митрофан, Астах, Даниль, Бинали, Марк-Филипп.

При этом самыми распространенными именами в Ростовской области остались: София (280 новорожденных девочек), Ева (206), Мария (202), Варвара (189), Анна (180), Михаил (261 новорожденный мальчик), Александр (251), Артем (224), Матвей (206), Иван (199).

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