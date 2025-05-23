Новинки года и стабильное качество. Лауреатов конкурса лучших товаров на белорусском рынке поздравили в Минске

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звание лауреатов конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» по итогам прошлого года присвоили 49 товарам 25 столичных организаций. Производителей самой качественной, по мнению жюри, и востребованной рынком продукции среди минских предприятий сегодня чествовали в столичной ратуше. Корреспондент БЕЛТА стала зрителем торжественной церемонии.
Конкурс, который более двух десятков лет проводится Госстандартом при участии областных и Минского городского исполнительных комитетов, приобрел авторитет и признание у организаций промышленности и сферы услуг, стал хорошим инструментом для продвижения качественной отечественной продукции, что особенно ценно для предприятий регионального уровня. Традиционно участие в конкурсе принимают заводы и фабрики Минска. Товары столичных организаций в 2024 году были представлены во всех четырех номинациях: продовольственные, промышленные товары для населения и изделия народных промыслов, продукция производственно-технического назначения, услуги.
«Вы не останавливаетесь на достигнутом — это главное. Вы продолжаете совершенствовать и совершенствовать свою продукцию, чтобы радовать качественными новинками потребителя, — обратился к передовым производителям столицы председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. — По вашим товарам узнают о Беларуси за границей. Чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке, нужно внедрять современные технологии, создавать новинки, а это требует ежедневного кропотливого труда. Среди лауреатов конкурса — товары предприятий, которые заняты этой работой постоянно. Ваши стабильность и творческий подход дорогого стоят».
«Мы говорим огромное спасибо нашим производителям. Сегодня награждают производителей качественной, сертифицированной продукции, которые не устают подтверждать свой лидирующий статус на рынке, — добавила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. — В расчет принимались при выборе победителей и экономические показатели работы организаций, среди которых есть как государственные предприятия, так и организации частной формы собственности. Когда сохраняется динамика и есть развитие, это стимулирует заводы двигаться вперед. Но не стоит забывать, что звание победителя также ко многому обязывает, это большая ответственность».
Когда добротность вошла в привычку.
В каждой номинации по решению республиканской конкурсной комиссии среди лауреатов могут быть определены товары для присуждения статуса «Новинка года» и специальных наград «Стабильное качество», «Лучший в отрасли», «Выбор потребителя», «За успехи в импортозамещении». Есть такие счастливчики и среди столичных производителей. Например, статус «Новинка года» присужден сразу семи товарам-лауреатам: цельнозерновым макаронным изделиям Минского комбината хлебопродуктов, линейке молочного шоколада и шоколадным конфетам с какао от «Коммунарки», выключателям и электрическим соединителям отдельной серии предприятия «Светоприбор» БелТИЗ, дневному крему для восстановления эластичности и упругости кожи лица и маске для волос популярного белорусского производителя косметики.
Для одного из лидеров на внутреннем рынке электроустановочных изделий УП «Светоприбор» участие в конкурсах, подтверждающих качество выпускаемой продукции, — добрая привычка. Как правило, в конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь» предприятие участвует раз в два года, но для эффективного продвижения своей продукции решило систему сломать и подало заявку второй год кряду. Как признается ведущий инженер по управлению качеством УП «Светоприбор» Людмила Крот, через конкурс прошли едва ли не все производимые серии электроустановочных изделий. Главная цель — поднятие престижа предприятия и рост востребованности его ассортимента.
«Первое обязательное условие — соответствие законодательным требованиям, что влечет за собой безопасность товаров. Вся наша продукция, само собой, проходит этап лабораторных испытаний, — перечисляет специалист критерии отбора товаров-конкурсантов. — Не менее важны, для потребителя уж точно, эстетические внешние данные изделия. Мы проводим регулярные маркетинговые исследования, дающие представление о том, что пользуется спросом на рынке. Организуем и встречи с дилерами, которые подсказывают, чего не хватает покупателю. Презентуем на конкурсы мы, разумеется, новинки. Учитываются при выборе конкурсного изделия и объемы его отгрузок».
Больше 60% продукции крупнейшего косметического предприятия Беларуси «Витэкс» экспортируется, оставшиеся 40% закрывают потребности внутреннего рынка. Продукция компании продается в 240 фирменных магазинах по всей республике, и, как заметила генеральный директор Тамара Дармель, победа в конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь» — признание экспертов в высокой оценке выпускаемой косметики, как с точки зрения ее качества, так и популярности на рынке.
Специальную награду «Стабильное качество» республиканская комиссия конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» присудила кондитерской фабрике «Коммунарка» и УП «МИНГАЗ», а специальной награды «Лучший в отрасли» были удостоены четыре столичные организации: Минский комбинат хлебопродуктов, хлебозавод № 2 КУП «Минскхлебпром», фабрика «Коммунарка» и Минский маргариновый завод.
В 2024 году были выбраны среди минских предприятий и обладатели награды «За успехи в импортозамещении». Претендовать на ее получение могли товары-лауреаты, которые включены в программы импортозамещения или перечни продукции, относимой к импортозамещающей, что подтверждается документально, при наличии не менее пяти отзывов потребителей. Эта награда присуждена пяти товарам трех столичных организаций, в числе которых Минский комбинат хлебопродуктов, предприятие «Светоприбор» БелТИЗ и Завод эффективных промышленных конструкций.
Отметило жюри конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» и качество техники «Завода автомобильных прицепов и кузовов “МАЗ-Купава”: магазин для выездной торговли, именно такими автолавками предприятие снабжает Белкоопсоюз, и новинку — инкассаторскую машину, от начала до конца разработанную собственными силами предприятия по техническому заданию белорусских инкассаторов. Генеральный директор завода Виталий Якубов подчеркивает: качество продукции — главный показатель работы промышленного предприятия, поэтому “МАЗ-Купава” считает необходимым подтверждать его постоянно. И не только в рамках конкурса “Лучшие товары Республики Беларусь”: завод четверть века претендует на награды премии правительства за достижения в области качества, и нередко успешно, подает заявки и в другие авторитетные конкурсы. Победы стимулируют производителя работать еще активнее и помогают эффективнее продвигать технику за рубежом.
«Конкурс “Лучшие товары Республики Беларусь” имеет определенный авторитет, наработана практика его проведения. В 2024 году параллельно с ним был проведен после некоторой паузы конкурс “Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации”, — рассказала председатель Госстандарта Елена Моргунова. — День назад в Москве мы подвели и его итоги. Многие столичные предприятия, какие сегодня получили награды как лучшие на белорусском рынке, были отмечены и российскими специалистами. Это говорит о стабильном качестве как производства, так и товаров, и свидетельствует о развитии предприятий и экономики нашей страны в целом. Поддерживать конкурсное движение, безусловно, необходимо — оно является ориентиром для производителей в движении вперед».
Спешите подать заявку.
Предприятия, чьи товары отмечены званием лауреата, получили право разместить логотип конкурса на своей продукции и упаковке, использовать его в документации и для рекламных целей в течение двух лет. Информация о товарах-лауреатах размещается на сайте Госстандарта, портале «КАЧЕСТВО. БЕЛ», в ежегодном иллюстрированном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь», рассылаемом в представительства нашей страны за рубежом.
Как прокомментировали итоги конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в Государственном комитете по стандартизации, участие в конкурсных соревнованиях в области качества формирует имидж организации, стремящейся к постоянному улучшению уровня изготавливаемой продукции или оказываемых услуг. Организации хорошо оценили те возможности, какие дает участие в конкурсах, и строят свою работу по принципу: изготовление качественных товаров — это престижно и выгодно.
К слову, прием заявок на участие в конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь» в 2025 году уже стартовал. Организации, желающие претендовать на победу, до 1 сентября должны подать заявку с необходимыми документами в секретариаты областных конкурсных комиссий, сформированные в областных центрах стандартизации, метрологии и сертификации и Белорусский государственный институт метрологии (для Минска и Минской области).
Победа в конкурсе — признание достижений организации в применении наукоемких и инновационных технологий, передовых подходов и методов менеджмента, в повышении качества и экспорта продукции, энергоэффективности, импортозамещении. Однако качество является тем поприщем, в котором нельзя останавливаться на достигнутом. Каждый результат — начало для новых свершений. Следуя этому правилу, предприятие, по мнению экспертов в области стандартизации, будет успешным в нынешних условиях высококонкурентной среды. -0-
Фото Госстандарта.