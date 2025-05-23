Новинки года и стабильное качество. Лауреатов конкурса лучших товаров на белорусском рынке поздравили в Минске

«Конкурс “Лучшие товары Республики Беларусь” имеет определенный авторитет, наработана практика его проведения. В 2024 году параллельно с ним был проведен после некоторой паузы конкурс “Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации”, — рассказала председатель Госстандарта Елена Моргунова. — День назад в Москве мы подвели и его итоги. Многие столичные предприятия, какие сегодня получили награды как лучшие на белорусском рынке, были отмечены и российскими специалистами. Это говорит о стабильном качестве как производства, так и товаров, и свидетельствует о развитии предприятий и экономики нашей страны в целом. Поддерживать конкурсное движение, безусловно, необходимо — оно является ориентиром для производителей в движении вперед».