Агент игрока «Локомотива» Тикнизяна Клюев: Наир не поехал с командой в Самару

Причем 26-летний защитник москвичей был в запасе в той встрече. Как и 3 мая в матче с «Оренбургом». Тогда тоже не выявили победителя — 1:1 (12+). Между ними 11-го числа вовсе не попал в заявку. Тогда «Локо» взял вверх над «Факелом» (12+).