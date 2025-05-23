Агент игрока «Локомотива» Тикнизяна Клюев: Наир не поехал с командой в Самару

Защитника «железнодорожников» не будет на матче последнего тура РПЛ с тольяттинским «Акроном».
Наир Тикнизян резко высказался о своем положении в столичном клубе и нехватке игрового времени после ничьи с ЦСКА — 2:2 (12+) в минувшем круге чемпионата. Сказал, что ощущает себя «последним говном».
Причем 26-летний защитник москвичей был в запасе в той встрече. Как и 3 мая в матче с «Оренбургом». Тогда тоже не выявили победителя — 1:1 (12+). Между ними 11-го числа вовсе не попал в заявку. Тогда «Локо» взял вверх над «Факелом» (12+).
«Наир не полетел с командой на выездную игру с “Акроном”. Это его инициатива. Посчитал, что сейчас не сможет полноценно помочь команде на поле, о чем прямо сообщил тренерскому штабу. Попросил оставить дома. Считаю, это честный поступок», — приводит слова агента Тикнизяна Александра Клюева журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
Но добавил: футболист всю неделю готовился с одноклубниками в общей группе.
«Что касается его будущего, как говорится, поживем — увидим. Пока ничего не изменилось, он игрок “Локомотива”, у Наира действующий контракт», — резюмировал Клюев.
Недавно 36-летний форвард «красно-черных» и экс-нападающий «железнодорожников» Артем Дзюба рассказал о настрое на решающую встречу этого сезона Премьер-лиги.
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