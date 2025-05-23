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Эйсмонт сказала, что Беларусь обеспечивает обмен пленными России и Украины

Эйсмонт высказалась об обмене российских и украинских военнослужащих.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт высказалась об обмене пленными между Россией и Украиной, пишет БелТА.

Так, Наталья Эйсмонт заявила, что, как и ранее, Минском обеспечивается обмен пленными между Россией и Украиной. И подчеркнула, что все обмены осуществлялись на территории Беларуси.

— Все обмены военнопленными и погибшими между Россией и Украиной ранее обеспечивались и осуществлялись на территории Беларуси. С согласия руководства России и Украины, — прокомментировала Наталья Эйсмонт.

И добавила, что и грядущее возвращение военнослужащих будет также обеспечено белорусской стороной.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил золотой стандарт развития регионов.