Горячее водоснабжение временно отключат по ряду адресов в Первомайском районе Минска 26 мая

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением работ на центральном тепловом пункте 1/626 в жилом доме № 40 по ул. Тикоцкого 26 мая с 9.00 до 17.00 в ряде жилых домов и учреждений Первомайского района временно отключат горячее водоснабжение. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе администрации района.
Горячее водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам: ул. Тикоцкого, 34/1, 34/2, 36, 38, 40, 42, 46/2, ул. Карбышева, 11, ул. Тикоцкого, 44, 361, ул. Карбышева, 11а, 13.
Специалисты просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и приносят извинения. -0-