Горячее водоснабжение временно отключат по ряду адресов в Первомайском районе Минска 26 мая

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с проведением работ на центральном тепловом пункте 1/626 в жилом доме № 40 по ул. Тикоцкого 26 мая с 9.00 до 17.00 в ряде жилых домов и учреждений Первомайского района временно отключат горячее водоснабжение. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе администрации района.