В Сети разошелся ролик, где гродненец избивает собаку. Какое наказание ждет мужчину, рассказали в УВД

На одном из городских порталов растет количество просмотров у видео, в котором человек избивает своего пса, причем наносит удары неизвестным предметом и ногами, отметили правоохранители. В комментариях к ролику люди негодуют: требуют отобрать животное у гродненца, а самого мужчину заключить под стражу.