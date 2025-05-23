В Сети разошелся ролик, где гродненец избивает собаку. Какое наказание ждет мужчину, рассказали в УВД

23 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Какое наказание грозит гродненцу, который несколько раз ударил своего питомца ногой, рассказали БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.
На одном из городских порталов растет количество просмотров у видео, в котором человек избивает своего пса, причем наносит удары неизвестным предметом и ногами, отметили правоохранители. В комментариях к ролику люди негодуют: требуют отобрать животное у гродненца, а самого мужчину заключить под стражу.
Правоохранители оперативно взяли ситуацию под контроль. Проводится проверка. По предварительной информации, за жестокое обращение с животными агрессивному горожанину может грозить административная ответственность. -0-