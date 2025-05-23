Богатая история и инстаграмные виды. Почему молодежь все чаще выбирает путешествия по Беларуси

Беларусь — не просто край синеоких озер, заповедных лесов и старинных замков. Это живая история, уютная традиция, хлебосольная душа. Здесь, среди бескрайних просторов и умиротворяющего покоя, путешествие может начаться буквально за порогом. Как открыть для себя эту Беларусь и запустить собственное путешествие — говорили участники информационно-просветительского проекта «Открытое знание». Мероприятие прошло в атриуме ТЦ «Столица» и собрало школьников, студентов, а также тех, кто задумывается: где провести лето, чтобы было недалеко, недорого и при этом по-настоящему интересно. Оценить атмосферу встречи, а заодно убедиться в туристическом потенциале родной страны смог и корреспондент БЕЛТА.
Особое внимание участники уделили внутреннему туризму, который в последние годы становится все более популярным. Ведь Беларусь, по словам экспертов, обладает поистине неисчерпаемым туристическим потенциалом. «Туризм — это вообще вечная тема. Люди всегда хотели путешествовать. Сегодня утром ты на работе, а вечером уже в другой стране. Но и своя земля может удивить, — отметила заместитель директора Национального агентства по туризму Анна Вощинчук. — Беларусь — это не только страна драников и военной памяти. Это и великолепные национальные парки, и богатое историко-культурное наследие, и живая этнография, и просто удивительные люди. У нас каждый турист найдет направление по душе».
Май в Беларуси стал месяцем агроэкотуризма, и это направление действительно набирает обороты. Агроэкоусадьбы — не просто отдых на природе, а возможность прикоснуться к традициям, которые передаются из поколения в поколение. Это аромат свежевыпеченного хлеба, вечер у костра с чаем и зефиром, песни под гитару и тишина, которую в городе не встретишь. «Люди приезжают в усадьбы за атмосферой. За тем, чего не хватает в шумной повседневности. И белорусские усадьбы умеют это дать — с колоритом, с душой, — подчеркнула Анна Вощинчук. — Особенно в нынешнее время, когда так важны аутентичность и устойчивость. Это путь к себе через традиции предков».
Уже в июне акцент в туристическом календаре сместится — нас ждет месяц историко-культурного туризма. Спикеры проекта напомнили: Беларусь может гордиться памятниками, входящими в список ЮНЕСКО, а также множеством усадеб, замков и соборов, которые открываются после реставрации. Это целый мир архитектурных шедевров, визуального вдохновения, исторических маршрутов и фестивалей. «Туризм — это не только про передвижение. Это про впечатления, образы, которые мы уносим с собой. Кто-то хочет красивую фотографию на фоне Несвижского замка, кто-то — отдохнуть у озера, кто-то — узнать, как жили наши предки. Беларусь умеет предложить и то, и другое, и третье», — отметила Анна Вощинчук.
В разговоре затронули и разницу между туристами местными и зарубежными. Гости из других стран интересуются гостиничным фондом, духовными маршрутами, историческими местами. Для белорусов часто важны семейные впечатления, гастрономия, уникальные природные маршруты. «Запросы разные, но всех объединяет одно: желание открыть что-то настоящее. И Беларусь с этим прекрасно справляется», — заключила Вощинчук.
Особое внимание в дискуссии было уделено взгляду молодежи на внутренний туризм. Своим мнением поделилась студентка Международного университета МИТСО Дарья Леля. «Очень люблю путешествовать по Беларуси. Наша страна живописная и красочная. Думаю, каждый должен открыть ее для себя. Любимый город — Гродно. Он вдохновляет своей уютностью и напоминает европейский городок. Но также люблю и родной Витебск — культурную столицу, которую знают благодаря “Славянскому базару” во всем мире», — сказала она.
Дарья призналась, что еще не была в Гомеле, но мечтает этим летом восполнить этот пробел. «Говорят, в Гомеле очень красивые парки. Это моя цель на лето — побывать там и проехать по более отдаленным уголкам нашей прекрасной страны», — сказала она.
На вопрос, чем Беларусь могла бы заинтересовать иностранного туриста, девушка ответила просто: «Это люди. Наши люди открытые, позитивные, искренние. Таких добрых и лучезарных людей, как у нас, я нигде больше не встречала. Ну и природа, конечно. Беларусь — красивая, уникальная страна. Я считаю, аналогов ей просто нет».
Оценивая критерии, которыми сегодня молодежь руководствуется при выборе маршрутов, Дарья подчеркнула: «Важно, чтобы место было инстаграмным. Сейчас все следят за соцсетями. Но не менее важны история и культурное наследие — это то, что мы чтим. А еще — рассказы и легенды. Если о месте много говорят, туда хочется поехать».
Студент Белорусского государственного университета физической культуры Иван Балабаев рассматривает туризм как профессию и призвание. «Я начал интересоваться географией с 9-го класса, и с тех пор решил связать с этим свою будущую деятельность. Планирую работать в турфирмах, экскурсионной сфере, в гостиничном бизнес», — сказал он.
По словам Ивана, Беларусь может предложить туристам немало уникального. «Буквально недавно был в белорусской зоне отчуждения — интересный опыт: природа захватывает брошенный город. Советую всем также посетить болото Ельня, Брестскую крепость. Это история, это патриотизм», — добавил парень.
Развитием инфраструктуры в Беларуси Иван тоже доволен. «Агро- и экотуризм сейчас активно развиваются. Усадьбы становятся все комфортнее, даже в отдаленных уголках страны. Это направление в топе», — отметил студент.
Как будущий специалист Иван уже занимается научной деятельностью. «Я писал статью про экологический туризм на болотах Ельня. Сейчас работаю над научной работой по военно-историческому туризму — маршрут по следам Наполеона в Брестской области», — поделился он.
По его мнению, для привлечения туристов, особенно молодежи, важно правильно подать материал. «Лучше всего работает красивая картинка. Даже я — увидел фото болот, загорелся, поехал с семьей. Было классно: воздух, природа, эмоции. Реклама должна показывать именно это — визуальную привлекательность», — резюмировал Иван.
Беларусь — это не точка на карте, а состояние души. Это место, где в шуме леса слышится голос предков, где за каждым поворотом дороги скрывается история, а за чашкой чая у костра рождается настоящая привязанность к своей земле. Участники проекта «Открытое знание» напомнили: путешествие — это не обязательно чемодан и билет. Иногда оно начинается с желания увидеть знакомое по-новому. Открыть Беларусь — значит открыть и себя. В ее городах и деревнях, в замках и болотах, в праздниках и ремеслах отражение нашего прошлого и вдохновение для будущего. Главное — не пройти мимо. А сделать шаг. Свое путешествие. По-белорусски.
Кирилл НИКИТИН,
БЕЛТА. -0-