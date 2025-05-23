Богатая история и инстаграмные виды. Почему молодежь все чаще выбирает путешествия по Беларуси

Май в Беларуси стал месяцем агроэкотуризма, и это направление действительно набирает обороты. Агроэкоусадьбы — не просто отдых на природе, а возможность прикоснуться к традициям, которые передаются из поколения в поколение. Это аромат свежевыпеченного хлеба, вечер у костра с чаем и зефиром, песни под гитару и тишина, которую в городе не встретишь. «Люди приезжают в усадьбы за атмосферой. За тем, чего не хватает в шумной повседневности. И белорусские усадьбы умеют это дать — с колоритом, с душой, — подчеркнула Анна Вощинчук. — Особенно в нынешнее время, когда так важны аутентичность и устойчивость. Это путь к себе через традиции предков».