Машинное обучение внедрили для анализа чернил в криминалистике

Созданный подход обладает значительными преимуществами. Он практически не приводит к изменению структуры оригинала документа, не требует использования агрессивных химических соединений. Более того, метод может быть адаптирован для изучения старинных бумаг, подписей и произведений искусства. В будущем DCA ML может стать важным инструментом для криминалистов и исследователей. Он открывает новые возможности для точного определения возраста документов, выявления подделок и сохранения культурного наследия, делая процесс экспертизы более доступным и эффективным.