Экс-чиновницу из Ростовской области поймали на взятках за опекунство

Как установили оперативники, чиновница создала целую систему обогащения: брала от 50 до 150 тысяч рублей за «помощь» в оформлении опеки. Также она дополнительно требовала 50 тысяч после завершения процедуры и использовала служебное положение для ускорения процессов.