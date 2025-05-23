Экс-чиновницу из Ростовской области поймали на взятках за опекунство

В Ростовской области раскрыта громкая коррупционная схема в системе опеки. Сотрудники ФСБ задержали бывшую руководительницу отдела опеки Красносулинского района, которая брала взятки за ускоренное оформление документов на усыновление.
Как установили оперативники, чиновница создала целую систему обогащения: брала от 50 до 150 тысяч рублей за «помощь» в оформлении опеки. Также она дополнительно требовала 50 тысяч после завершения процедуры и использовала служебное положение для ускорения процессов.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Суд избрал меру пресечения — домашний арест. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.
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