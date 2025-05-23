В Прикамье семейная пара осуждена за преступление в отношении приемной дочери

Правоохранители установили, что 18-летняя девушка, приемная дочь фигурантов, проживала с ними до своего совершеннолетия. В день, когда ей исполнилось 18 лет, потерпевшая сняла с банковского счета деньги, которые начислялись ей в качестве алиментов. Через некоторое время приемные родители, зная, что при себе у девушки крупная сумма, организовали с ней встречу под надуманным предлогом. Погостив у приемных родителей, поздно вечером девушка собралась вернуться к себе в общежитие. Жена, воспользовавшись удобным моментом, предложила мужу похитить деньги у приемной дочери, инсценировав грабеж. Женщина отправилась якобы проводить девушку до остановки, вышла с ней из дома, а ее супруг по предварительной договоренности уже ждал их на перекрестке. При встрече в назначенном месте он толкнул свою жену, а потом приемную дочь. Забрав из кармана куртки девушки 169 тысяч рублей, злоумышленник скрылся. Потом он передал похищенные деньги жене, а она распорядилась ими в личных целях.