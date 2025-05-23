Эксперты СНГ согласовали изменения в Конвенцию о передаче осужденных к лишению свободы

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проекта Второго факультативного протокола к Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года прошло 23 мая в штаб-квартире СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
Участие в мероприятии приняли полномочные представители и эксперты из Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ.
Участники встречи, рассмотрев и обсудив предложения государств по внесению изменений в проект документа, доработали и согласовали его. По итогам заседания принято решение направить материалы в государства — участники СНГ для внутригосударственного согласования проектов Второго факультативного протокола к Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года и Решения Совета министров иностранных дел СНГ по данному вопросу. Планируется, что по итогам внутригосударственного согласования проект документа будет внесен в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств Содружества Независимых Государств.
Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года подписана на заседании Совета глав правительств СНГ по поручению Совета глав государств СНГ и является межгосударственным договором. Участниками конвенции являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Грузия.
Доработка документа была организована в соответствии с планом основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ от 18 декабря 2020 года в целях дальнейшего совершенствования механизма передачи осужденных к лишению свободы в государства, гражданами которых они являются. -0-