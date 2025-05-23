Эксперты СНГ согласовали изменения в Конвенцию о передаче осужденных к лишению свободы

Участники встречи, рассмотрев и обсудив предложения государств по внесению изменений в проект документа, доработали и согласовали его. По итогам заседания принято решение направить материалы в государства — участники СНГ для внутригосударственного согласования проектов Второго факультативного протокола к Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года и Решения Совета министров иностранных дел СНГ по данному вопросу. Планируется, что по итогам внутригосударственного согласования проект документа будет внесен в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств Содружества Независимых Государств.