В Минобороны заявили о гибели экипажа разбившегося в Орловской области Ми-8

Изначально в единой дежурно-диспетчерской службе РИА Новости сообщили, что вертолет упал в поле. Однако, по данным Telegram-канала 112, воздушное судно потерпело крушение на территории заброшенного предприятия. Оно упало на старые бочки, в которых раньше хранились химикаты, после чего загорелось. Боеприпасов на борту не было.