В Уфе снесут дом, чтобы на его месте построить жилой квартал

Власти Уфы приняли решение о сносе многоквартирного жилого дома на улице Пекинской, 7. Это событие стало возможным благодаря инициативе строительной компании «Наш Новый город», которая обратилась к муниципалитету с ходатайством о застройке квартала.
По официальным данным, опубликованным на сайте Управления земельных и имущественных отношений, здание было признано аварийным еще в августе 2024 года. В рамках нового проекта застройщик обязуется предоставить благоустроенные помещения для граждан, которые будут выселены из их квартир.
Согласно документам, основанием для изъятия стало соглашение о развитии застроенной территории квартала, ограниченного улицами Свободы, Ломоносова, Кремлевской и Пекинской.
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