Путин рассказал о модернизации российского вооружения

«Добавлю, что большинство образцов вооружения и техники за счет тесной спайки совместной работы боевых частей и коллективов предприятий КБ оперативно и постоянно совершенствуется и модернизируется, что значительно повышает их тактико-технические характеристики по дальности, точности и силе огневого поражения, защищенности и другим показателям», — сказал глава государства на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.