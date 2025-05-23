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Путин рассказал о модернизации российского вооружения

Путин: большинство образцов вооружения оперативно и постоянно совершенствуются.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Большинство образцов вооружений и техники РФ оперативно и постоянно совершенствуются, что повышает их характеристики, заявил президент России Владимир Путин.

«Добавлю, что большинство образцов вооружения и техники за счет тесной спайки совместной работы боевых частей и коллективов предприятий КБ оперативно и постоянно совершенствуется и модернизируется, что значительно повышает их тактико-технические характеристики по дальности, точности и силе огневого поражения, защищенности и другим показателям», — сказал глава государства на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.