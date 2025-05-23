Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко обещал новые меры поддержки рождаемости в Беларуси помимо жилья

Лукашенко проанонсировал новую поддержку семья с детьми кроме жилья.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о новых мерах поддержки рождаемости в Беларуси помимо жилья, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер, посещая Любанский район, сообщил, что власти Беларуси будут думать о новых мерах поддержки многодетных и иных семей.

— Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей, — проанонсировал он.

При этом белорусский лидер заметил, что поддерживать в Беларуси семьи с детьми станут не только, обеспечивая их жильем.

— Не только жилье. Хотя, я думал, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это, — констатировал глава республики.

Таким образом президент рассказал о новых мерах поддержки многодетных и других семей в Беларуси: «Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать».

Кроме того, Александр Лукашенко озвучил золотой стандарт развития регионов.