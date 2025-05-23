Путин высказался о планировании работы ВПК

«Не раз говорил: нам нужно четко планировать работу ОПК на долгосрочную перспективу, чтобы сбалансировать выполнение заданий гособоронзаказа и контрактов в рамках военно-технического сотрудничества, создать заделы для выпуска гражданской продукции, освоить технологии “двойного назначения”, а тем самым обеспечить максимальную и эффективную загрузку оборонных предприятий и их “смежников”, — заявил Путин в ходе заседания.