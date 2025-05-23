Более 700 военнослужащих-новобранцев примут присягу в Брестской крепости 24 мая

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 700 новобранцев Брестского гарнизона 24 мая примут военную присягу в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском областном военном комиссариате.
Молодое пополнение слова клятвы на верность Беларуси и ее народу произнесет в торжественной обстановке на площади Церемониалов. Начало в 10.00. Присягу примут парни, которые призваны на срочную военную службу и службу по контракту. Новобранцы прибыли в 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, 111-ю гвардейскую артиллерийскую бригаду, 115-й зенитный ракетный полк и 48-й батальон радиоэлектронной борьбы.
Около 20% военнослужащих имеют высшее образование. До призыва в армию многие молодые люди получили опыт работы на предприятиях и в организациях. «С каждым годом изъявивших желание проходить военную службу по контракту становится больше и больше. Командиры воинских частей имеют возможность выбора личного состава. На “контракт” сейчас идут действительно лучшие. Не каждый желающий может туда попасть, потому что идет отбор психологический, а также кандидаты обязательно сдают тестирование по физической подготовке. Изучаются морально-деловые качества», — отметили в областном военкомате.
Новобранцы прошли начальную военную подготовку, каждый выполнил упражнение по стрельбе из автомата Калашникова. В 38-й бригаде прошли курс воздушно-десантной подготовки, военнослужащие других частей изучили азы своих специальностей.
Поддержать молодых людей в этот значимый для них день придут их родные и близкие, командиры и сослуживцы, ветераны, представители местных органов власти.
В Брестском гарнизоне сложилась давняя традиция принятия присяги именно на территории легендарной цитадели над Бугом. Это дань памяти и уважения мужеству защитников Отечества, символ преемственности поколений. К слову, 17 мая в Брестской крепости клятву на верность Родине принесли более 300 новобранцев Брестской пограничной группы и около 150 военнослужащих внутренних войск МВД. -0-