Более 700 военнослужащих-новобранцев примут присягу в Брестской крепости 24 мая

Около 20% военнослужащих имеют высшее образование. До призыва в армию многие молодые люди получили опыт работы на предприятиях и в организациях. «С каждым годом изъявивших желание проходить военную службу по контракту становится больше и больше. Командиры воинских частей имеют возможность выбора личного состава. На “контракт” сейчас идут действительно лучшие. Не каждый желающий может туда попасть, потому что идет отбор психологический, а также кандидаты обязательно сдают тестирование по физической подготовке. Изучаются морально-деловые качества», — отметили в областном военкомате.