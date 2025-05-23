C начала лета в правобережной части Перми изменятся маршруты общественного транспорта

Временный маршрут «Центральный рынок — Микрорайон Водники», который пассажиры оценили положительно, продолжит работу. Теперь это будет автобус № 52 (вместо временного № 42). Обслуживать маршрут станут автобусы большого класса, он начнет работать по выходным и в межпиковые часы. Автобус № 52 продолжит курсировать через Новые и Старые Водники полукольцом, по улицам Ветлужской, Докучаева. Маршрут автобуса будет продлен до Комсомольской площади: он пойдет по Ленина и Компросу. Это скомпенсирует перенос автобуса № 60 на улицу Якутскую.