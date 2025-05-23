C начала лета в правобережной части Перми изменятся маршруты общественного транспорта

Масштабные изменения ждут схему движения автобусов в правобережной части города с 1 июня. Пассажиры смогут быстрее добираться до места назначения.
На маршруты в Кировском районе начнут выходить современные 12-метровые автобусы. Временные маршруты № 42 и № 43 с 1 июня прекратят работу. Вместо них на маршрутах № 15 и № 53 в течение этого года автобусы планируется полностью заменить на «гармошки». Также в 2025 году планируется увеличить число рейсов автобусов № 6 и № 64.
По улице Якутской чаще будут ходить автобусы, связывающие Кировский район с центром Перми. Для автобуса № 20 вводится дополнительный укороченный вариант под номером 2, следующий через Старые Водники до остановки «Улица Победы». На улицу Якутскую также будет перенаправлен автобус № 60. Так все крупные микрорайоны Кировского района будут обеспечены ускоренной связью с центром.
Временный маршрут «Центральный рынок — Микрорайон Водники», который пассажиры оценили положительно, продолжит работу. Теперь это будет автобус № 52 (вместо временного № 42). Обслуживать маршрут станут автобусы большого класса, он начнет работать по выходным и в межпиковые часы. Автобус № 52 продолжит курсировать через Новые и Старые Водники полукольцом, по улицам Ветлужской, Докучаева. Маршрут автобуса будет продлен до Комсомольской площади: он пойдет по Ленина и Компросу. Это скомпенсирует перенос автобуса № 60 на улицу Якутскую.
Среди других корректировок — перевод маршрута № 7 на обслуживание автобусами большого класса и продление его до конечной остановки «ПНИПУ».