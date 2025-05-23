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В Славгородском районе спасатели пришли на помощь выпавшим из гнезда совятам

Инцидент произошел днем 23 мая. На месте вызова работники МЧС обнаружили на дереве двух совят. Птенцы выпали из гнезда и сидели на ветке дерева.

23 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Славгородском районе спасатели пришли на помощь выпавшим из гнезда совятам, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел днем 23 мая. На месте вызова работники МЧС обнаружили на дереве двух совят. Птенцы выпали из гнезда и сидели на ветке дерева.

С помощью трехколенной лестницы спасатели сняли пернатых с дерева. Птицы не пострадали.

О дальнейшей судьбе совят позаботятся работники районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. -0-