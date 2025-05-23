23 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Славгородском районе спасатели пришли на помощь выпавшим из гнезда совятам, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел днем 23 мая. На месте вызова работники МЧС обнаружили на дереве двух совят. Птенцы выпали из гнезда и сидели на ветке дерева.
С помощью трехколенной лестницы спасатели сняли пернатых с дерева. Птицы не пострадали.
О дальнейшей судьбе совят позаботятся работники районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. -0-