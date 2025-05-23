Лукашенко заявил, что после его поколения мужиков нет

Но также белорусский лидер посетовал и на белорусских мужчин, замечая, что мужики «стоптались». И, обращаясь к первому заместителю директора горно-обогатительного комплекса под Любанью Ивану Головату, Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси приходится отыскивать мужчин, которых не осталось после его поколения.