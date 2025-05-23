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Лукашенко заявил, что после его поколения мужиков нет

Лукашенко сказал, что в Беларуси мужиков приходится отыскивать.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что после его поколения мужиков нет, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

В частности, говоря о новых мерах поддержки многодетных и других семей в Беларуси, президент обратил внимание на то, что белоруски неохотно рожают.

— Девчонки рожать не хотят, — прокомментировал он.

Но также белорусский лидер посетовал и на белорусских мужчин, замечая, что мужики «стоптались». И, обращаясь к первому заместителю директора горно-обогатительного комплекса под Любанью Ивану Головату, Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси приходится отыскивать мужчин, которых не осталось после его поколения.

— После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем, — заключил президент.

В итоге Александр Лукашенко обещал новые меры поддержки рождаемости в Беларуси помимо жилья.

Кроме того, глава республики озвучил золотой стандарт развития регионов.

Еще белорусский президент сказал, как получить небывалый урожай картошки.