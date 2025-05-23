Как ухаживать за волосами после пересадки? Рассказывает врач

— Я связываю это с генетической предрасположенностью и высоким уровнем стресса в современной жизни — все-таки это играет очень большую роль. Вырабатывается гормон кортизол, который нарушает кровообращение в зоне фолликулов и баланс нейромедиаторов в организме. Это очень часто приводит к раннему облысению.