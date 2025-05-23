Как ухаживать за волосами после пересадки? Рассказывает врач

Как ухаживать за волосами после пересадки, чтобы сохранить их здоровье? На этот и другие вопросы в проекте БЕЛТА «В теме. Здоровье» отвечает хирург-трансплантолог волос, дерматовенеролог Сергей Козленко.
— Уход за пересаженными волосами в принципе такой же, как и за обычными.
Единственный нюанс — после трансплантации волос есть очень важный период, 10−14 дней, когда к реципиентной зоне нельзя прикасаться. Волосы нужно мыть очень-очень аккуратно. После того как проходит 14 дней, корочки отпадают. Из ограничений — мы запрещаем пациентам в течение месяца посещать тренажерный зал, бани, сауны. Какие-то кардионагрузки разрешены.
Через 3−4 недели волосы выпадают и начинают расти через 5−6 месяцев. В этот период назначаем процедуры, которые стимулируют рост волос. Например, плазмотерапию, лазерные процедуры, фотодинамическую терапию. Желательно использование всем известного препарата миноксидил, который улучшает кровообращение в фолликулах и тем самым стимулирует рост волос.
— А бывает такое, что не приживаются волосы?
— Бывает, но достаточно редко. Причин может быть несколько.
Первая — хирургическая, то есть ошибка врача при заборе волос, когда графты травмируются, сильно сжимаются пинцетом, долго находятся в окружающей среде. Тогда они либо очень медленно растут, либо частично не приживаются.
Вторая — когда пациент не соблюдает рекомендации по уходу. Может быть, игнорирует прием каких-то лекарственных препаратов. Тогда волосы тоже очень плохо растут.
Причиной также могут быть генетические особенности пациента. Например, очень слабое кровообращение в реципиентной зоне. Такое возможно при пересадке графтов в рубцовую ткань. Мы тогда пациента предупреждаем, что приживаемость может быть значительно ниже.
— Стало больше пациентов до 25 лет. С чем вы это связываете?
— Я связываю это с генетической предрасположенностью и высоким уровнем стресса в современной жизни — все-таки это играет очень большую роль. Вырабатывается гормон кортизол, который нарушает кровообращение в зоне фолликулов и баланс нейромедиаторов в организме. Это очень часто приводит к раннему облысению.
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Фото из открытых интернет-источников.
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