Красивые, талантливые и настоящие. Фестиваль «Вместе» собрал под Минском семьи со всей страны

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский семейный фестиваль «Вместе», посвященный Дню семьи, собрал в детском оздоровительном лагере «Родничок» 24 дружные семьи со всей страны, передает корреспондент БЕЛТА.
Семейный фестиваль «Вместе» уже во второй раз объединяет самые активные, дружные и патриотичные семьи по инициативе Белорусского союза женщин. «Это семьи со всей страны. Представлены абсолютно все области и наши объединенные организации. Это лучшие патриотичные семьи, которые выступают за традиционные семейные ценности», — отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.
Она подчеркнула, что цель фестиваля — показать, какая есть белорусская семья: красивая, талантливая и настоящая. «Необязательно быть многодетным, но главное — быть семьей, чувствовать дух семьи. Поэтому нам очень хочется, чтобы семьи показали свое творчество. В прошлый раз у нас получился потрясающий концерт. Уверена, что в этом году семьи старались еще больше и будет еще больше интересного», — добавила председатель БСЖ.
Еще одна задача фестиваля — показать, что Родина начинается с маленькой родины — семьи. «Нужно продемонстрировать, как наши семьи любят свою страну и насколько они вкладываются в ее развитие, чтобы это впитывалось у детей с молоком матери», — сказала Ольга Шпилевская.
Председатель БСЖ подчеркнула, что институт семьи в стране прежде всего поддерживается государством. «У нас работает много социальных программ, особенно для многодетных семей. Семья стоит во главе угла любого государства. Сохранение семьи и традиционных семейных ценностей — это сохранение нации и будущего. Нам очень важно все скрепить и сохранить. Белорусский союз женщин всегда говорит о семье, потому что женщины — это всегда про семью. Поэтому все, что мы можем делать, — все формы поддержки используем. Это не всегда материальное, хотя и это тоже важно, потому что если семья оказывается в трудной ситуации, мы должны, как женщины, собраться и помочь», — рассказала она.
Гостем фестиваля также стала заместитель министра образования Екатерина Петруцкая. «С 15 мая по 1 июня между двумя замечательными праздниками — Международным днем семьи и Днем защиты детей — проходит много различных мероприятий, посвященных самому главному и ценному в жизни каждого человека — семье. В семье мы растем, развиваемся и становимся сильнее. Если у нас счастливые и стабильные семьи, то у нас стабильное, счастливое и сильное государство», — отметила она.
Екатерина Петруцкая подчеркнула, что в нашей стране каждая семья чувствует поддержку со стороны государства. «Когда человек один, ему мало что нужно или совсем ничего не нужно. А когда ты уже не один, когда есть жена или муж, когда появился сын или дочь, тогда ты очень сильно начинаешь ощущать заботу государства в плане медицинского обеспечения, предоставления образования и мест в дошкольных учреждениях. И далее по ступеням мы везде чувствуем эту заботу государства. Это крайне важно», — сказала она.
По словам замминистра, проведение подобных фестивалей способствует популяризации семейных ценностей среди молодежи. «Очень важно, чтобы они понимали: все надо делать вовремя. Когда приходит любовь, важно сохранить ее в сердце. А сохранить можно, только создав семью», — резюмировала Екатерина Петруцкая.
Сегодня семьи — участницы фестиваля отдыхают и готовятся. Для них свои интерактивные площадки представили военные и МЧС, прошли спортивные соревнования. А уже завтра на концерте они представят творческие номера. -0-
Фото Татьяны Матусевич.