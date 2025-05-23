Красивые, талантливые и настоящие. Фестиваль «Вместе» собрал под Минском семьи со всей страны

Председатель БСЖ подчеркнула, что институт семьи в стране прежде всего поддерживается государством. «У нас работает много социальных программ, особенно для многодетных семей. Семья стоит во главе угла любого государства. Сохранение семьи и традиционных семейных ценностей — это сохранение нации и будущего. Нам очень важно все скрепить и сохранить. Белорусский союз женщин всегда говорит о семье, потому что женщины — это всегда про семью. Поэтому все, что мы можем делать, — все формы поддержки используем. Это не всегда материальное, хотя и это тоже важно, потому что если семья оказывается в трудной ситуации, мы должны, как женщины, собраться и помочь», — рассказала она.