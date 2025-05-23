Генетические исследования стали одним из ключевых инструментов диагностики рака

«Даже судя по этим докладам, мы понимаем, что геннотерапевтические препараты буквально каждый год появляются для новых заболеваний, и поэтому молекулярно-генетическая диагностика принимает особое значение. Потому что мы можем не просто знать, чем болеет пациент, а мы можем еще и с помощью генетических технологий его лечить. И это, конечно, прорыв в развитии медицины», — подытожила Бодунова.