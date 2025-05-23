Олег Майами станет хедлайнером последнего звонка в «Минск-Арене» 24 мая

В Минске 24 мая пройдет последний звонок для выпускников столичных школ, сообщили в Мингорисполкоме.
Мероприятия последнего звонка для столичных школьников будут проходить в учреждениях образования, а также на «Минск-Арене».
Сначала в субботу, 24 мая, с 10.00 до 11.00 в учреждениях общего среднего образования состоятся торжественные мероприятия, которые будут посвящены окончанию учебного года.
В 12.30 запланирована торжественная церемония возложения выпускниками цветов к стеле «Минск — город-герой».
А завершающая часть праздника состоится в «Минск-Арене». С 17.00 до 20.00 часов выпускники столичных школ и гимназий, которых будет больше 12 тысяч, а также их классные руководители поучаствуют в масштабном торжестве на «Минск-Арене».
— Хедлайнером последнего звонка станет Олег Майами, — объявили в Мингорисполкоме.
Тем временем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая в связи с окончанием учебного года.
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