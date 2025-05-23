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Олег Майами станет хедлайнером последнего звонка в «Минск-Арене» 24 мая

Последний звонок для выпускников пройдет на «Минск-Арене» 24 мая, в субботу.

Источник: Комсомольская правда

В Минске 24 мая пройдет последний звонок для выпускников столичных школ, сообщили в Мингорисполкоме.

Мероприятия последнего звонка для столичных школьников будут проходить в учреждениях образования, а также на «Минск-Арене».

Сначала в субботу, 24 мая, с 10.00 до 11.00 в учреждениях общего среднего образования состоятся торжественные мероприятия, которые будут посвящены окончанию учебного года.

В 12.30 запланирована торжественная церемония возложения выпускниками цветов к стеле «Минск — город-герой».

А завершающая часть праздника состоится в «Минск-Арене». С 17.00 до 20.00 часов выпускники столичных школ и гимназий, которых будет больше 12 тысяч, а также их классные руководители поучаствуют в масштабном торжестве на «Минск-Арене».

— Хедлайнером последнего звонка станет Олег Майами, — объявили в Мингорисполкоме.

Тем временем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая в связи с окончанием учебного года.

Еще в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 24 мая 2025.