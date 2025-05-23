Эксперимент по мониторингу геолокации в Москве и Подмосковье иностранцев не коснется граждан Беларуси

23 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Эксперимент по внедрению в Москве и Московской области дополнительных механизмов учета иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе мониторинга данных их геолокации, не коснется граждан Беларуси. Эта норма содержится с соответствующем законе, который подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на российском правовом портале, сообщает БЕЛТА.
Эксперимент пройдет в московском регионе с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2029 года. В его рамках приезжающие в безвизовом порядке с трудовой целью мигранты будут регистрироваться в специальном приложении. Для них вводится обязательная регистрация по месту нахождения, дактилоскопия, биометрическое фотографирование, мониторинг геолокации мобильных устройств.
«Эти меры не коснутся только дипломатов и граждан Беларуси», — подчеркивал при принятии закона спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
Как считают авторы закона, такой механизм позволит, используя современные технологии, усилить контроль в миграционной сфере, а также будет способствовать снижению количества правонарушений и преступлений в этой части.
В случае если эксперимент покажет свою успешность, его распространят и на другие российские регионы. -0-