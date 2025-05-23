Эксперимент по мониторингу геолокации в Москве и Подмосковье иностранцев не коснется граждан Беларуси

23 мая, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Эксперимент по внедрению в Москве и Московской области дополнительных механизмов учета иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе мониторинга данных их геолокации, не коснется граждан Беларуси. Эта норма содержится с соответствующем законе, который подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на российском правовом портале, сообщает БЕЛТА.