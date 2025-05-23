В Новокуйбышевске на неделю отключат горячую воду

Энергетики Новокуйбышевска начнут плановый ремонт теплосетей 26 мая и завершат к 1 июня.
С 26 мая по 1 июня жители города останутся без горячей воды. Отключение связано с ежегодными плановыми работами компании «Т Плюс» по диагностике и ремонту тепловых сетей, запитанных от Новокуйбышевской ТЭЦ-1.
Специалисты проверят коммуникации методом гидравлических испытаний (подача холодной воды под повышенным давлением), выявят скрытые дефекты трубопроводов и, в случае обнаружения повреждений, устранят их. Такой профилактический ремонт необходим, чтобы предотвратить аварии в отопительный сезон.
Энергетики предупреждают жителей о мерах безопасности и просят горожан:
Не парковать автомобили на теплотрассах и возле тепловых камер. Не допускать игр детей возле объектов теплосетевого хозяйства. Избегать нахождения вблизи наружных теплосетей, тепловых камер и мест ремонтных работ.
Об обнаруженных дефектах и об отсутствии люков на тепловых камерах можно сообщить через портал тепловой справочной службы или обратившись в свою обслуживающую организацию.