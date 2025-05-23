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Путин рассказал о привлечении студенческих КБ к развитию космической сферы

Путин поручил привлечь студенческие КБ к работе в космической отрасли.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по привлечению студенческих конструкторских бюро к работе по достижению технологического лидерства РФ, в том числе в области космической деятельности.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации представить предложения по привлечению конкурентоспособных студенческих конструкторских бюро к реализации мероприятий по обеспечению технологического лидерства Российской Федерации, в том числе в области космической деятельности», — говорится в документе.

Срок исполнения поручения — 1 сентября текущего года.