В Баймакском районе Башкирии продолжается реконструкция парка Салавата Юлаева

Старый парк имени Салавата Юлаева в Баймаке постепенно преображается. Во время рабочей поездки премьер-министр Башкирии Андрей Назаров лично оценил масштабы преобразований, которые вскоре кардинально изменят облик пространства.
Особенностью нового проекта «Вольный берег», победившего во всероссийском конкурсе городских инициатив, стало гармоничное сочетание современных рекреационных зон с сохранением природного ландшафта. На территории в шесть гектаров постепенно появляются новые функциональные пространства — от спортивных площадок для молодёжи до аллей для прогулок.
Главной архитектурной доминантой станет воздушный мост, с которого откроется живописный вид на местную достопримечательность — пирамиду «чёрной горы» и реку Таналык. Этот элемент не только украсит парк, но и свяжет его разные зоны в единый маршрут.
Сейчас строители завершают основные работы: укладывают тротуарную плитку, готовят площадку для будущей хоккейной коробки, устанавливают удобные скамейки и высаживают деревья. Уже к следующему году жители получат совершенно новое общественное пространство, где каждый найдёт занятие по душе.
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