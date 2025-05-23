Блогер-медик из Ессентуков набирает миллионы просмотров

24-летний фельдшер из Ессентуков стал звездой соцсетей, показывая изнутри работу медиков. Игорь совмещает службу на скорой помощи с блогерством. Его ролики собирают миллионы просмотров. Подробнее о медике рассказали наши коллеги из «КП-Северный Кавказ».