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Блогер-медик из Ессентуков набирает миллионы просмотров

От реанимации до рилсов: Как врач из Ессентуков совмещает работу и блогерство.

Источник: Комсомольская правда

24-летний фельдшер из Ессентуков стал звездой соцсетей, показывая изнутри работу медиков. Игорь совмещает службу на скорой помощи с блогерством. Его ролики собирают миллионы просмотров. Подробнее о медике рассказали наши коллеги из «КП-Северный Кавказ».

— Когда я начал снимать короткие видео в медицинской форме, они сразу стали вирусными, — рассказывает парень.

Его контент разнообразен: смешные скетчи в стиле медицинских трендов, зарисовки о буднях скорой помощи, популярный цикл о водителе «дядя Андрее», откровенные разговоры о зарплатах медиков.

Министерство образования Ставрополья поддерживает инициативу молодого врача. -Такой формат прекрасно популяризирует медицину среди молодежи, — считают в ведомстве.

Особенно зрителям полюбились забавные моменты. Например, когда подписчики устроили «разбор полетов» из-за старого термоса в машине скорой.

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